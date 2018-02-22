"Динамо" прошло в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня киевляне сыграли в ничью с греческим "АЕК"

В четверг, 22 февраля, во втором матче 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" (Киев) сыграло в ничью с "АЕК" (Афины, Греция). По итогам двух матчей киевский клуб прошел в следующий тур.

Матч проходил в сложных погодных условиях, а по мере приближения финального свистка давление "АЕК" на ворота киевлян усиливалось. Тем не менее, линия обороны столичной команды и вратарь Денис Бойко сумели отстоять свои ворота.

Более того, киевляне имели шанс в концовке игры забить, но Дерлис Гонсалес не использовал выход один на один с вратарем.

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Соперник "Динамо" в 1/8 финала станет известен завтра, во время жеребьевки, которая начнется в швейцарском Ньоне в 14.00 по киевскому времени.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в Харькове донецкий "Шахтер" обыграл итальянскую "Рому" со счетом 2:1.