Украинская дзюдоистка Дарья Белодед в свои 17 лет одержала уже третью за 2018 год блистательную победу. Она эффектно победила в весовой категории до 48 кг на Grand Slam в немецком Дюссельдорфе. Об этом сообщает ua-football.

Борьбу Билодид начала с победы над 23-летней Синтой Гарсией из Испании.

Очень непростой вышла четвертьфинальная схватка против Александры Поп из Румынии, которую Дарья в этом году уже побеждала в финале Гран-при Туниса.

Зато в полуфинале против Герелмыаа Ерденецогт из Монголии Дарья справилась с соперницей всего за полторы минуты.

Наконец финал и победа на "иппон" над старой знакомой, бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро Евой Черновицки из Венгрии, которую Дарья прошлом году весной одолела в финале чемпионата Европы.