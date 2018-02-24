Американские и чешские биатлонисты не поедут на этап Кубка мира в Россию

США и Чехия отказались участвовать в заключительном этапе Кубка мира по биатлону в российскую Тюмень в связи с допинговыми скандалами, в которых замешаны российские спортсмены. Об этом пишет LIGA.net.

"Недавнее решение Международного союза биатлонистов разрешить проведение финала Кубка мира в Тюмени полностью неприемлемо. В поддержку чистого спорта и нашей физической безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях с чистой совестью", - говорится в заявлении Федерации биатлона США.

Одной из причин такого решения также названы факты новых положительных допинг-тестов российских атлетов на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. По мнению американской стороны, Россия не соответствует требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белоруска Домрачева переписала историю Белых Олимпиад

Чешские спортсмены также заявили, что не поедут на заключительный этап Кубка мира по биатлону в РФ

"Будет неправильно, если мы откажемся от своей позиции", - заявил президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.

Он добавил, что чешские спортсмены не хотят оказаться в тени допингового скандала другой страны, "которая даже не наказывается за него".

Финальный этап Кубка мира должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.