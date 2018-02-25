Артем Далакян стал третьим украинцем, который владеет поясом чемпиона мира в профессиональном боксе

Украинский спортсмен Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, выиграв бой у американца Брайана Вилория. Об этом сообщает Sport.ua.

Бой за вакантное звание чемпиона мира в наилегчайшем весе состоялся в американском Инглвуде.

Поединок с Вилорией 30-летний украинский боксер провел на очень хорошем уровне. Судьи единогласным решение отдали победу по очкам Артему Далакяну со счетом 118-110. Далакян владел преимуществом, был быстрее 37-летнего американца, больше наносил акцентированных ударов и хорошо работал в защите. В предпоследнем раунде американец получил серьезное рассечение после удара локтем и последний раунд провел с кровотечением, но выстоял до конца боя.

Артем Далакян был первым номером рейтинга WBA и изначально должен был боксировать против японца Кадзуко Иока, но тот решил досрочно завершит карьеру, оставив титул вакантным. Поединок против Вилории стал для Далакяна 16-м на профиринге. До этого он 15 поединков завершил победами. При этом 11 боев украинский боксер завершил досрочно.

Далакян стал третьим украинцем, который владеет поясом чемпиона мира в профессиональном боксе, присоединившись к Александру Усику и Василию Ломаченко.