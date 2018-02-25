Командный зачет Олимпиады выиграла Норвегия, Украина – на 21 месте

На XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Республика Корея) состоялся заключительный, 16-й медальный день. Всего на Играх-2018 было разыграно рекордное за всю историю зимних Олимпиад количество комплектов медалей – 102 в 7 видах спорта. Об этом сообщает Укринформ.
Медали в Пхенчхане завоевали представители 30-ти стран из 92-х команд-участниц.
Сборная Норвегии выиграла 39 медалей, установив рекорд по общему количеству наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. Предыдущее достижение принадлежало сборной США, которая на Олимпиаде в канадском Ванкувере (2010) завоевала 37 медалей.
Сборная Украины заняла 21-е место с одной золотой наградой фристайлиста Александра Абраменко.
Олимпийцы 62 участвующих стран не выиграли в Пхенчхане ни одной медали.
Общекомандный зачет XXIII зимних Олимпийских игр:
1. Норвегия - 14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых.
2. Германия - 14, 10, 7.
3. Канада - 11, 8, 10.
4. США - 9, 8, 6.
5. Голландия - 8, 6, 6.
6. Швеция - 7, 6, 1.
7. Республика Корея - 5, 8, 4.
8. Швейцария - 5, 6, 4.
9. Франция - 5, 4, 6.
10. Австрия - 5, 3, 6.
11. Япония - 4, 5, 4.
12. Италия - 3, 2, 5.
13. ОАР - 2, 6, 9.
14. Чехия - 2, 2, 3.
15. Беларусь - 2, 1, 0.
16. Китай - 1, 6, 2.
17. Словакия - 1, 2, 0.
18. Финляндия - 1, 1, 4.
19. Великобритания - 1, 0, 4.
20. Польша - 1, 0, 1.
21. УКРАИНА - 1, 0, 0.
21. Венгрия - 1, 0, 0.
23. Австралия - 0, 2, 1.
24. Словения - 0, 1, 1.
25. Бельгия - 0, 1, 0.
26. Испания - 0, 0, 2.
26. Новая Зеландия - 0, 0, 2.
28. Казахстан - 0, 0, 1.
28. Латвия - 0, 0, 1.
28. Лихтенштейн - 0, 0, 1.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине (Китай).