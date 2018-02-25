Командный зачет Олимпиады выиграла Норвегия, Украина – на 21 месте

Олимпийцы 62 участвующих стран не выиграли в Пхенчхане ни одной медали

На XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Республика Корея) состоялся заключительный, 16-й медальный день. Всего на Играх-2018 было разыграно рекордное за всю историю зимних Олимпиад количество комплектов медалей – 102 в 7 видах спорта. Об этом сообщает Укринформ.

Медали в Пхенчхане завоевали представители 30-ти стран из 92-х команд-участниц.

Сборная Норвегии выиграла 39 медалей, установив рекорд по общему количеству наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. Предыдущее достижение принадлежало сборной США, которая на Олимпиаде в канадском Ванкувере (2010) завоевала 37 медалей.

Сборная Украины заняла 21-е место с одной золотой наградой фристайлиста Александра Абраменко.

Олимпийцы 62 участвующих стран не выиграли в Пхенчхане ни одной медали.

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Общекомандный зачет XXIII зимних Олимпийских игр:

1. Норвегия - 14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых.

2. Германия - 14, 10, 7.

3. Канада - 11, 8, 10.

4. США - 9, 8, 6.

5. Голландия - 8, 6, 6.

6. Швеция - 7, 6, 1.

7. Республика Корея - 5, 8, 4.

8. Швейцария - 5, 6, 4.

9. Франция - 5, 4, 6.

10. Австрия - 5, 3, 6.

11. Япония - 4, 5, 4.

12. Италия - 3, 2, 5.

13. ОАР - 2, 6, 9.

14. Чехия - 2, 2, 3.

15. Беларусь - 2, 1, 0.

16. Китай - 1, 6, 2.

17. Словакия - 1, 2, 0.

18. Финляндия - 1, 1, 4.

19. Великобритания - 1, 0, 4.

20. Польша - 1, 0, 1.

21. УКРАИНА - 1, 0, 0.

21. Венгрия - 1, 0, 0.

23. Австралия - 0, 2, 1.

24. Словения - 0, 1, 1.

25. Бельгия - 0, 1, 0.

26. Испания - 0, 0, 2.

26. Новая Зеландия - 0, 0, 2.

28. Казахстан - 0, 0, 1.

28. Латвия - 0, 0, 1.

28. Лихтенштейн - 0, 0, 1.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине (Китай).