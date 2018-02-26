Паралимпиада-2018: в состав сборной Украины вошли 33 спортсмена

9 марта в Пхенчхане открываются XII зимние Паралимпийские игры, в которых в шестой раз примет участие украинская сборная.

В ее состав вошли 33 спортсмена. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинцы будут соревноваться в трех видах программы: лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах.

10 спортсменов, вошедших в состав команды, – это лидеры, или гайды, сопровождающие незрячих атлетов и атлетов с нарушениями зрения на лыжной трассе во время соревнований.

Напомним, Зимняя Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9-го по 18 марта.