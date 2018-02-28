Маскоты созданы в стиле манга и хайтек

Оргкомитет Олимпийских игр, что пройдут в Токио летом 2020 года, утвердил талисманы Олимпиады и Паралимпиады. Об этом пишет 112 Украина.

При разработке маскотов огркомитет остановился на сочетании традиционного для современной японской культуры стиля манга и хайтека.

Талисман Олимпиады получил бело-синюю расцветку. Он, как сообщает описание, любит спорт и "отличается сильным чувством справедливости". Кроме того, создатели наделили его способностью моментально перемещаться в пространстве.

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Символ Паралимпиады составляет пару с маскотом Олимпиады и раскрашен в бело-малиновую клетку. Его характер создатели описывают как "спокойный, но способный при необходимости демонстрировать огромную силу".

"У него есть сила внутреннего достоинства и доброе сердце, которое любит природу. Он умеет разговаривать с камнями и с ветром и передвигать предметы силой взгляда", - говорится в описании маскота.

Оба персонажа, заверяют создатели, крайне дружны друг с другом и отличаются гостеприимством.