WADA поставило на место МОК в российском вопросе

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало решение Международного олимпийского комитета (МОК) на восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР).
В организации "во избежание сомнений" решили напомнить, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) остается несоответствующим кодексу WADA, передает РБК.
Отмечается, что РУСАДА до сих пор не выполнило критерии, которые были представлены в "дорожной карте".
Напомним, Россию лишили права проводить международные соревнования.