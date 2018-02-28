Марокко опережает США за право принять футбольный чемпионат мира

Марокко имеет высокие шансы выиграть борьбу за проведение чемпионата мира по футболу 2026 года у совместной заявки США, Мексики и Канады.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ESPN.

Об этом сообщили несколько высокопоставленных членов ФИФА и национальных конфедераций на основе оценок возможных итогов голосования.

Марокко поддерживает большая часть Азии и Южной Америки. Вместе с Африкой это может позволить набрать ей необходимое большинство в 104 голоса.

При этом совместная заявка США, Канады и Мексики имеет поддержку Северной Америки, Океании, большей части Европы и ряда стран Азии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Формат Лиги чемпионов и Лиги Европы изменен

Впрочем, главной причиной возможных проблем совместной заявки ESPN называет антиамериканские настроения, особенно после избрания президентом США Дональда Трампа и его спорных действий и заявлений в отношении мигрантов и стран третьего мира.

Именно поэтому Федерация футбола США всеми силами старается подчеркнуть участие в заявке Канады и Мексики, что должно несколько отвести негатив от совместной заявки.

Отметим, выбор хозяина чемпионата мира-2026 пройдет 13 июня на Конгрессе ФИФА. Из 211 членов правом голоса будут обладать 206, кроме самих претендентов и дисквалифицированной Гватемалы.

Напомним, два ближайших чемпионата мира пройдут в России (2018 год) и Катаре (2022 год).