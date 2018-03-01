Россия кинула своих олимпийцев на "бэхи"

Алине Загитовой достался BMW X5, а не BMW X6

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что спортсмены, завоевавшие призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, получили автомобили немецкого производителя классом ниже, чем им обещали.

Об этом сообщает МК.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова также подтвердила, что получила не ту машину, которую обещали за "золото" Пхенчхана-2018.

Изначально сообщалось, что победителю Игр подарят BMW X6, серебряному призеру – BMW X5, бронзовому – BMW X4.

На самом деле Загитовой подарили BMW X5, а серебряному призеру Евгении Медведевой – BMW X4.

Фонд поддержки олимпийцев уже заявил, что BMW X6 изначально дарить не собирались.

"Так все и было изначально задумано. Скорее всего, прошла какая-то информация, но она пошла явно не от нас", - заявил начальник пресс-службы фонда Олег Щедрин.

Напомним, Порошенко вручил олимпийскому чемпиону Абраменко орден и сертификат на квартиру.