Украинка вышла в финал теннисного турнира WTA в Акапулько

Украинская теннисистка Леся Цуренко (40-я в мировом рейтинге) вышла в финал турнира Mexican Open в мексиканском Акапулько с призовым фондом в 250 тыс. долларов. Об этом пишет Большой теннис Украины.

В полуфинале украинка обыграла Дарью Гаврилову из Австралии по итогам двух сетов (6-2, 6-4).

Для Цуренко, которая является действующей чемпионкой соревнований, это девятая победа подряд на кортах в Акапулько. В последний раз Цуренко проигрывала партию на этом турнире в 2015 году, когда в матче второго раунда уступила Тимеа Бачински.

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Соперницей нашей теннисистки по финалу стала швейцарка Штефани Фегеле (183-я в мировом рейтинге). Ранее девушки встречались на корте пять раз, Цуренко ведет 4-1, последний поединок в Катовице в 2016 году остался в активе Фёгеле.

Леся Цуренко впервые со своего прошлогоднего триумфа в Мексике выступит в финале турнира WTA.