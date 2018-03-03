В футболе официально одобрили видеоповторы

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который регулирует правила игры, одобрил использование видеоповторов.
Об этом сообщает его официальный сайт .
Речь идет о системе VAR (Video Assistant Referee, "видеопомощник судьи"), которая в последние годы была опробована на разных турнирах, в том числе на Кубке конфедераций.
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Судьи смогут использовать систему для решения следующих вопросов:
- Был ли забит гол?
- Надо ли назначать пенальти?
- Надо ли удалять игрока?
- Кто именно нарушил правила?
16 марта Международная федерация футбола (ФИФА) решит, использовать ли видеоповторы на чемпионате мира в России этим летом.
IFAB также одобрила введение четвертой замены в дополнительных таймах.
Напомним, ФИФА десятилетиями отказывалась от использования видеоповторов, ссылаясь на то, что ошибки игроков и арбитров — неотъемлемая часть футбола.