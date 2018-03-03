Российские олимпийцы продают подаренные им автомобили

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане выставил на продажу подаренный автомобиль BMW X4.
На объявление на сайте Auto.ru обратил внимание Матч ТВ.
"Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики", — сказано в объявлении.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аферисты выманили 150 млн грн на фиктивных продажах авто
Спортсмен собирается получить за автомобиль четыре млн рублей. В качестве контактного лица указан Александр Петров. Отметим, что российский спортсмен под таким именем на зимних Олимпийских играх в Корее не выступал.
Напомним, Россия кинула своих олимпийцев на "бэхи".