Леся Цуренко второй год подряд выиграла теннисный турнир WTA в Мексике

Украинская теннисистка Леся Цуренко второй год подряд победила на турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика) с призовым фондом в 250 тыс. долларов. Об этом сообщает Большой теннис Украины.
В решающем поединке украинка в 3 сетах одолела представительницу Швейцарии Штефани Фогеле - 5:7, 7:6, 6:2.
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Для Леси Цуренко - это четвертый титул WTA в карьере (2015 - Стамбул, 2016 - Гуанчжоу, 2017 - Акапулько). На пути ко второму трофею в Мексике наша теннисистка также победила Лорен Дэвис, Арину Родионову, Кристину Младенович и Дарью Гаврилову. Беспроигрышная серия Леси на кортах в Акапулько теперь насчитывает 10 матчей.
Победа в финале Abierto Mexicano Telcel принесла украинке 43 тыс. долларов призовых и 280 рейтинговых очков.