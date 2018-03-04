В Великобритании в возрасте 88 лет умер сэр Роджер Баннистер - первый в истории легкоатлет, который сумел пробежать одну милю менее чем за четыре минуты.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.

Легендарный спортсмен умер в собственном доме в Оксфорде. Причины смерти пока не уточняются.

Баннистер учился в Оксфордском университете на врача и занимался бегом в свободное от учебы время. Однажды он поставил перед собой задачу пробежать милю (1609 м) быстрее, чем за четыре минуты, что в 50-х годах прошлого века считалось неисполнимым.

Специалисты утверждали, что такой результат превосходит человеческие возможности. Но Баннистер пробежал дистанцию за 3 минуты 59,4 секунды, установив абсолютный мировой рекорд.

А в 1954 году спортсмен улучшил результат в ходе официальных соревнований. В забеге лучших спортсменов мира он пришел первым с результатом 3 минуты 58,8 секунды. Этот забег вошел в историю и получил название Миля столетия.

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Соболезнования родным и близким легкоатлета принесла премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

"Сэр Роджер Баннистер был иконой британского спорта. Его достижения вдохновляли всех нас", — написала она на своей странице в Twitter, добавив, что теперь Баннистера "будет очень не хватать".