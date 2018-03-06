Чистое золото. Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко о молитве перед прыжком

Украинский герой Олимпиады, фристайлист Александр Абраменко рассказал Фокусу о том, сколько денег наше государство тратит на фристайл, и о своих планах на будущее после победы на Играх

Интервью с Александром Абраменко я записываю по телефону в 9 часов вечера. С момента его звёздного прыжка на Олимпийских играх в Южной Корее прошло 12 дней. За это время он принял тысячи поздравлений, встретился с президентом Украины и очень вымотался. Его голос звучит спокойно, если не сказать устало. Абраменко честно признаётся, что столь пристальное внимание откровенно утомляет и не даёт времени насладиться победой, к которой так давно шёл.

Он — третий обладатель золота зимней Олимпиады в истории Украины — яркий пример того, что своей цели можно добиться не столько благодаря, сколько вопреки. Вопреки тому, что в Украине фристайлистам негде тренироваться. Вопреки травме. И вопреки скептицизму тех, кто давно привык по любому поводу кричать "зрада" и "нечего здесь делать".

Саша, как прошли ваши 5 минут до финального прыжка?

— В невероятном напряжении и волнении. Из-за этого состояния я находился будто в трансе. Справиться с нагрузкой и настроить себя на хороший прыжок мне удалось только благодаря опыту. Я помолился и прыгнул. И победил!

Первая, кто поздравил вас с победой, — ваша девушка. Настоящая буря эмоций, которые все мы видели благодаря трансляции! Казалось, что она быстрее осознала, что на самом деле произошло, чем вы сами.

— Да, так и было. Она же наблюдала за прыжком со стороны, поэтому лучше понимала, что происходит, видела полную картину. Я окончательно осознал всё произошедшее, уже когда стоял на пьедестале, наблюдал, как поднимается флаг Украины, слушал наш гимн. Это всё вызывало у меня восторг, удовольствие и гордость за то, что именно я это сделал — поднял украинский флаг на Олимпийских играх.

После Олимпиады вам поступали предложения от представителей других стран поменять гражданство и перейти к ним?

— Нет. Мне ведь 29 лет, поэтому никто никуда меня уже не позовёт. Когда-то мне предлагали выступать за Россию, но я отказался.

Считается, что Олимпиада в Южной Корее стала одной из наиболее визуально красивых. А что с технической точки зрения? Как вы, участник, оцениваете подготовку?

"Я считаю, что надо создавать новую базу. Сейчас в Украине человеку, который захочет попробовать свои силы во фристайле, просто негде это делать"

— Самыми большими проблемами Олимпиады оказались плохая погода и постоянный сильный ветер. Сами понимаете, для нашего вида спорта это очень опасно, поэтому до соревнований я не мог расслабиться и понаблюдать, что и как происходит. К тому же были вопросы по расселению. Не хватало мест, и жили мы достаточно тесно. А в остальном — всё, как всегда на Олимпийских играх: на высшем уровне.

Какие у вас отношения с другими спортсменами? Вы же соперники.

— Между нами здоровая конкуренция. Так как у нас травмоопасный спорт, мы всегда вместе переживаем неудачи и травмы друг друга. И искренне радуемся достижениям.

Как относитесь к тому, что вам сейчас пытаются навязать политический аспект? Например, критикуют за то, что, стоя на пьедестале, вы укутали украинским флагом бронзового призёра из России.

— Мне до этого нет никакого дела. Я не лезу в политику и никакими своими действиями не пытался показать каких-то политических предпочтений. Каждый вправе думать то, что ему хочется, и то, что ему нравится.

Пётр Порошенко вручил вам сертификат на квартиру в Николаеве, в будущем вы должны получить $175 тыс. (на словах о сумме Александр начинает кашлять и, судя по голосу, впервые за весь разговор улыбается). Придумали, что с ними сделаете?

— Я аж закашлялся от ваших слов! Я пока не думал об этом. Но точно вложу эти деньги во что-то, просто так тратить не буду.

В Пхёнчхане вы выступали на украинских лыжах. Вы всегда на них катаетесь или это был пиар-ход?

— Всю свою спортивную карьеру я прыгаю на украинских лыжах. Они (закарпатская фабрика Tisa. — Фокус) специально разрабатывают лыжи под потребности нашего вида спорта, поэтому мы тренируемся только на них.

Расскажите, как проходит ваш год.

— Я работаю на гражданской должности в ЦСКА. Поэтому у меня есть один месяц отпуска в году. Все остальные 11 месяцев мы тренируемся в Швейцарии, Беларуси и Финляндии, поэтому дома я бываю крайне редко.

Ваши первые тренировки начинались на базе в Николаеве, которая больше не функционирует. Как думаете, её можно реанимировать?

"Когда-то мне предлагали выступать за Россию, но я отказался"

— Реанимировать можно всё что угодно. Вопрос только — зачем? Я считаю, что надо создавать новую базу, заниматься популяризацией спорта. Сейчас в Украине очень плохая ситуация с фристайлом. Нет замены, подрастающего поколения — молодёжи просто негде тренироваться. Я попал в сборную Украины только благодаря трамплину в Николаеве. А уже в сборной у меня появилась возможность тренироваться за границей за счёт государства. Если бы не было рабочего трамплина, мне бы пришлось очень тяжело. Никто бы не выделил мне денег для тренировок за рубежом. А сейчас человеку, который захочет попробовать свои силы во фристайле, просто негде это сделать.

Сколько вообще государство инвестирует во фристайл?

— Я в подробности не вдавался, но слышал, что в год порядка 5 млн грн.

А сколько профессиональных спортсменов?

— У нас к Олимпиаде готовились две девушки и я. Также в нашей команде есть доктор, старший тренер и главный тренер.

Почему вы выбрали для себя именно фристайл? Вы же начинали с футбола.

— Нравится экстрим и ощущение страха, которое я переживаю перед прыжком.

Свой главный и самый волнующий золотой прыжок вы уже совершили. Что дальше?

— Пока я себе поставил пунктик подготовиться к чемпионату мира в следующем году. А вообще у меня сейчас нет времени даже расслабиться и о чём-то подумать. Все хотят поздравить, приглашают на всевозможные мероприятия.

Такая популярность вас утомляет?

— Однозначно да. Я не привык к такому вниманию. Раньше, если я встречал знаменитостей, то просил с ними сфотографироваться и вообще не думал, как для них это тяжело. Теперь я их понимаю.

Несмотря на это, есть кто-то, при встрече с кем вы бы всё равно не удержались от просьбы о фото?

— Я бы точно сфотографировался с восьмикратным олимпийским чемпионом в спринтерском беге Усэйном Болтом.