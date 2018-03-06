Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Чистое золото. Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко о молитве перед прыжком
Чистое золото. Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко о молитве перед прыжком
Фото: Getty Images

Чистое золото. Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко о молитве перед прыжком

Украинский герой Олимпиады, фристайлист Александр Абраменко рассказал Фокусу о том, сколько денег наше государство тратит на фристайл, и о своих планах на будущее после победы на Играх

Дарья Тарасова - 06.03.18 88
020

Интервью с Александром Абраменко я записываю по телефону в 9 часов вечера. С момента его звёздного прыжка на Олимпийских играх в Южной Корее прошло 12 дней. За это время он принял тысячи поздравлений, встретился с президентом Украины и очень вымотался. Его голос звучит спокойно, если не сказать устало. Абраменко честно признаётся, что столь пристальное внимание откровенно утомляет и не даёт времени насладиться победой, к которой так давно шёл.

Он — третий обладатель золота зимней Олимпиады в истории Украины — яркий пример того, что своей цели можно добиться не столько благодаря, сколько вопреки. Вопреки тому, что в Украине фристайлистам негде тренироваться. Вопреки травме. И вопреки скептицизму тех, кто давно привык по любому поводу кричать "зрада" и "нечего здесь делать".

Саша, как прошли ваши 5 минут до финального прыжка?

— В невероятном напряжении и волнении. Из-за этого состояния я находился будто в трансе. Справиться с нагрузкой и настроить себя на хороший прыжок мне удалось только благодаря опыту. Я помолился и прыгнул. И победил!

Первая, кто поздравил вас с победой, — ваша девушка. Настоящая буря эмоций, которые все мы видели благодаря трансляции! Казалось, что она быстрее осознала, что на самом деле произошло, чем вы сами.

— Да, так и было. Она же наблюдала за прыжком со стороны, поэтому лучше понимала, что происходит, видела полную картину. Я окончательно осознал всё произошедшее, уже когда стоял на пьедестале, наблюдал, как поднимается флаг Украины, слушал наш гимн. Это всё вызывало у меня восторг, удовольствие и гордость за то, что именно я это сделал — поднял украинский флаг на Олимпийских играх.

После Олимпиады вам поступали предложения от представителей других стран поменять гражданство и перейти к ним?

— Нет. Мне ведь 29 лет, поэтому никто никуда меня уже не позовёт. Когда-то мне предлагали выступать за Россию, но я отказался.

Считается, что Олимпиада в Южной Корее стала одной из наиболее визуально красивых. А что с технической точки зрения? Как вы, участник, оцениваете подготовку?

"Я считаю, что надо создавать новую базу. Сейчас в Украине человеку, который захочет попробовать свои силы во фристайле, просто негде это делать"

— Самыми большими проблемами Олимпиады оказались плохая погода и постоянный сильный ветер. Сами понимаете, для нашего вида спорта это очень опасно, поэтому до соревнований я не мог расслабиться и понаблюдать, что и как происходит. К тому же были вопросы по расселению. Не хватало мест, и жили мы достаточно тесно. А в остальном — всё, как всегда на Олимпийских играх: на высшем уровне.

Какие у вас отношения с другими спортсменами? Вы же соперники.

— Между нами здоровая конкуренция. Так как у нас травмоопасный спорт, мы всегда вместе переживаем неудачи и травмы друг друга. И искренне радуемся достижениям. 

Как относитесь к тому, что вам сейчас пытаются навязать политический аспект? Например, критикуют за то, что, стоя на пьедестале, вы укутали украинским флагом бронзового призёра из России.

— Мне до этого нет никакого дела. Я не лезу в политику и никакими своими действиями не пытался показать каких-то политических предпочтений. Каждый вправе думать то, что ему хочется, и то, что ему нравится.

Пётр Порошенко вручил вам сертификат на квартиру в Николаеве, в будущем вы должны получить $175 тыс. (на словах о сумме Александр начинает кашлять и, судя по голосу, впервые за весь разговор улыбается). Придумали, что с ними сделаете?

— Я аж закашлялся от ваших слов! Я пока не думал об этом. Но точно вложу эти деньги во что-то, просто так тратить не буду.

В Пхёнчхане вы выступали на украинских лыжах. Вы всегда на них катаетесь или это был пиар-ход?

— Всю свою спортивную карьеру я прыгаю на украинских лыжах. Они (закарпатская фабрика Tisa. — Фокус) специально разрабатывают лыжи под потребности нашего вида спорта, поэтому мы тренируемся только на них.

Расскажите, как проходит ваш год.

— Я работаю на гражданской должности в ЦСКА. Поэтому у меня есть один месяц отпуска в году. Все остальные 11 месяцев мы тренируемся в Швейцарии, Беларуси и Финляндии, поэтому дома я бываю крайне редко.

Ваши первые тренировки начинались на базе в Николаеве, которая больше не функционирует. Как думаете, её можно реанимировать?

"Когда-то мне предлагали выступать за Россию, но я отказался"

— Реанимировать можно всё что угодно. Вопрос только — зачем? Я считаю, что надо создавать новую базу, заниматься популяризацией спорта. Сейчас в Украине очень плохая ситуация с фристайлом. Нет замены, подрастающего поколения — молодёжи просто негде тренироваться. Я попал в сборную Украины только благодаря трамплину в Николаеве. А уже в сборной у меня появилась возможность тренироваться за границей за счёт государства. Если бы не было рабочего трамплина, мне бы пришлось очень тяжело. Никто бы не выделил мне денег для тренировок за рубежом. А сейчас человеку, который захочет попробовать свои силы во фристайле, просто негде это сделать.

Сколько вообще государство инвестирует во фристайл?

— Я в подробности не вдавался, но слышал, что в год порядка 5 млн грн.

А сколько профессиональных спортсменов?

— У нас к Олимпиаде готовились две девушки и я. Также в нашей команде есть доктор, старший тренер и главный тренер.

Почему вы выбрали для себя именно фристайл? Вы же начинали с футбола.

— Нравится экстрим и ощущение страха, которое я переживаю перед прыжком.

Свой главный и самый волнующий золотой прыжок вы уже совершили. Что дальше?

— Пока я себе поставил пунктик подготовиться к чемпионату мира в следующем году. А вообще у меня сейчас нет времени даже расслабиться и о чём-то подумать. Все хотят поздравить, приглашают на всевозможные мероприятия.

Такая популярность вас утомляет?

— Однозначно да. Я не привык к такому вниманию. Раньше, если я встречал знаменитостей, то просил с ними сфотографироваться и вообще не думал, как для них это тяжело. Теперь я их понимаю.

Несмотря на это, есть кто-то, при встрече с кем вы бы всё равно не удержались от просьбы о фото? 

— Я бы точно сфотографировался с восьмикратным олимпийским чемпионом в спринтерском беге Усэйном Болтом.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
У Украины отобрали медаль чемпионата мира по легкой атлетикеСкончалась икона британского спортаРоссийские олимпийцы продают подаренные им автомобили
Топ-10
  1. Питательная среда. Топ-20 украинских инноваторов 2291
  2. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 1599
  3. Мина замедленного действия. Что делать с государственным долгом Украины 1763
  4. Мультик Путина. Как превратить страну в изгоя 5797
  5. Когда искусство показало зубы. Иван Семесюк о рождении на Майдане "Мистецького Барбакана" 1864
  6. Найденное поколение. Удастся ли удержать в Украине талантливых детей 748
  7. Личный пример командира. Чему украинская армия могла бы поучиться у ЦАХАЛа 3815
  8. Вспомнить всех. Мария Степанова о памяти, праве на бессмертие и картошке с луком 3037
  9. Вымогатель денег. История самого знаменитого киевского взяточника 895
  10. Мечты и пирамиды. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 866
  1. У берегов Австралии нашли американский авианосец, потопленный японцами в 1942 году 3058 / 3688
  2. Украина не получила от России 20 млрд долларов за транзит газа с 2009 года 2788 / 3225
  3. Военные начнут получать повышенные пенсии с середины марта, – Кабмин 2379 / 3080
  4. Скрепы и трубы. Падение давления в ГТС почему-то оказалось для Украины неожиданностью 2122 / 2246
  5. Москва восприняла проигрыш Газпрома как пощечину от Киева, - Зеркаль 2056 / 2355
  6. Forbes насчитал в Украине семь миллиардеров 1850 / 2177
  7. Травля разведчика. Кому выгодна расправа над Скрипалем 1806 / 2034
  8. Россия вновь пустила поезда через Украину 1610 / 15225
  9. Разгон "Михомайдана": почему Киев не встал на дыбы 1504 / 3479
  10. Мать российского контрактника Агеева просит найти способ освободить ее сына 1304 / 1470
  1. Разгон "Михомайдана": почему Киев не встал на дыбы 17 / 3479
  2. Травля разведчика. Кому выгодна расправа над Скрипалем 15 / 2034
  3. Военные начнут получать повышенные пенсии с середины марта, – Кабмин 11 / 3080
  4. Скрепы и трубы. Падение давления в ГТС почему-то оказалось для Украины неожиданностью 8 / 2246
  5. Forbes насчитал в Украине семь миллиардеров 5 / 2177
  6. Мать российского контрактника Агеева просит найти способ освободить ее сына 4 / 1470
  7. Украина не получила от России 20 млрд долларов за транзит газа с 2009 года 4 / 3225
  8. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 4 / 26947
  9. Россиянам официально запретили приватизировать украинские предприятия 3 / 881
  10. Вымогатель денег. История самого знаменитого киевского взяточника 3 / 895
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.