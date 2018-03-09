В Пхенчхане стартовала Паралимпиада

В Пхенчхане проходит Церемония открытия Паралимпиады-2018, где в параде участников прошла по стадиону сборная Украины.

На нынешних соревнованиях наша команда занимает 11-е место по количеству спортсменов, которые примут участие в Паралимпиаде, сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета Украины.



В составе украинской делегации 30 спортсменов, 10 из которых — спортсмены-лидеры или гайды, которые сопровождают незрячих спортсменов и атлетов с нарушением зрения на трассе во время соревнований.

Украинцы примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.



Всего во всемирном форуме спортсменов-инвалидов, который продлится с 9 по 18 марта, примут участие 567 атлетов из 49-ти стран, которые разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта - лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, следж-хоккее, сноубоде и керлинге.

Церемония закрытия Паралимпиады состоится 18 марта.