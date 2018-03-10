Гостевой сектор "Лацио" на матче с "Динамо" будет пустым

Римский футбольный клуб "Лацио" отказался от продажи билетов в свой гостевой сектор на НСК "Олимпийский" на ответный матч с "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы из соображений безопасности. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"ФК "Лацио" сообщает своим болельщикам об отмене продажи билетов в гостевой сектор на матч Лиги Европы УЕФА против "Динамо". Организационные причины и проблемы с безопасностью делают продажу невозможной. Поэтому мы призываем болельщиков не ехать в Украину, где вы не сможете купить билеты на матч", - говорится в заявлении клуба.

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Напомним, 8 марта во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" в Риме сыграло в ничью с "Лацио" со счетом 2:2. Ответный матч пройдет в Киеве 15 марта.