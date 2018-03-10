Украинские биатлонисты завоевали "серебро" на этапе Кубка мира

В классической смешанной эстафете (2х6+2х7,5 км) седьмого этапа Кубка мира по биатлону в финском городе Контиолахти украинские спортсмены завоевали "серебряную медаль". Об этос пишет Укринформ.
Наша команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Артема Прима и Дмитрия Пидручного на 1,5 секунды отстала от лидеров и использовала лишь 3 дополнительных патрона.
Золотую медаль получили итальянцы, а бронзовую - норвежцы.
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Всего в классической смешанной эстафете выступили 23 команды.
Напомним, на Паралимпиаде в Пхенчхане украиснкие биатлонисты в первый день соревнований завоевали пять медалей.