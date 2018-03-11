Паралимпиада-2018: итоги второго дня

На Паралимпиаде-2018 завершен второй соревновательный день. Сегодня золото в соревнованиях сидячих лыжников выиграл Максим Яровой. Всего в активе сборной Украины уже 6 наград.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Вот, полный список спортсменов, выигравших медали:
Золото - 2: Виталий Лукьяненко (биатлон), Максим Яровой (лыжи).
Серебро - 1: Оксана Шишкова (биатлон).
Бронза - 3: Людмила Лашенко, Игорь Рептюх, Анатолий Ковалевский (все - биатлон).
Полностью неофициальный медальный зачет команд-участниц Паралимпиады-2018 (11 февраля, 13:00 по киевскому времени) выглядит так:
Медали (золото - серебро - бронза) и сумма наград.
- США - 4-3-2 (9)
- Франция - 3-2-1 (6)
- Словакия - 3-1-1 (5)
- Германия - 2-3-0 (5)
- Канада - 2-1-3 (6)
- Украина - 2-1-3 (6)
- НПА* - 2-1-0 (3)
- Швейцария - 2-0-0 (2)
- Беларусь - 0-2-2 (4)
- Япония - 0-2-1 (3)
- Великобритания - 0-2-1 (3)
- Австрия - 0-1-2 (3)
- Италия - 0-1-1 (2)
- Бельгия - 0-0-1 (1)
- Новая Зеландия - 0-0-1 (1)
- Корея - 0-0-1 (1)
Отметим, НПА - Нейтральные паралимпийские атлеты, получившие специальные приглашения от организаторов. Представители стран, которые не входят, или исключены из Международного паралимпийского комитета.