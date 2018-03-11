Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Паралимпиада-2018: итоги второго дня

Паралимпиада-2018: итоги второго дня

Паралимпиада-2018: итоги второго дня
Максим Яровой / Скришот видео

Сегодня золото в соревнованиях сидячих лыжников выиграл Максим Яровой

11.03.18 98
000

На Паралимпиаде-2018 завершен второй соревновательный день. Сегодня золото в соревнованиях сидячих лыжников выиграл Максим Яровой. Всего в активе сборной Украины уже 6 наград. 

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Вот, полный список спортсменов, выигравших медали:

Золото - 2: Виталий Лукьяненко (биатлон), Максим Яровой (лыжи).

Серебро - 1: Оксана Шишкова (биатлон).

Бронза - 3: Людмила Лашенко, Игорь Рептюх, Анатолий Ковалевский (все - биатлон).

Полностью неофициальный медальный зачет команд-участниц Паралимпиады-2018 (11 февраля, 13:00 по киевскому времени) выглядит так:

Медали (золото - серебро - бронза) и сумма наград.

  1. США - 4-3-2 (9)
  2. Франция - 3-2-1 (6)
  3. Словакия - 3-1-1 (5)
  4. Германия - 2-3-0 (5)
  5. Канада - 2-1-3 (6)
  6. Украина - 2-1-3 (6)
  7. НПА* - 2-1-0 (3)
  8. Швейцария - 2-0-0 (2)
  9. Беларусь - 0-2-2 (4)
  10. Япония - 0-2-1 (3)
  11. Великобритания - 0-2-1 (3)
  12. Австрия - 0-1-2 (3)
  13. Италия - 0-1-1 (2)
  14. Бельгия - 0-0-1 (1)
  15. Новая Зеландия - 0-0-1 (1)
  16. Корея - 0-0-1 (1)

ОтметимНПА - Нейтральные паралимпийские атлеты, получившие специальные приглашения от организаторов. Представители стран, которые не входят, или исключены из Международного паралимпийского комитета.

Напомним, Google посвятил новый дудл Паралимпиаде-2018.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Украинские биатлонисты завоевали "серебро" на этапе Кубка мираПаралимпиада в Пхенчхане: в первый день украинцы завоевали пять медалейВ Пхенчхане стартовала Паралимпиада
Топ-10
  1. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 10535
  2. Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами 4416
  3. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 7418
  4. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 13758
  5. Бомба замедленного действия. Чем газопровод "Северный поток — 2" опасен для ЕС 1580
  6. Рыцари печального образа. Какими были настоящие мужчины и почему их больше нет 1020
  7. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 13710
  8. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 2095
  9. Не в корову корм. Кто в реальности сможет воспользоваться новой господдержкой животноводства 2101
  10. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 2497
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 8947 / 13710
  2. В Украину вернутся морозы 5045 / 22512
  3. РУБАНуть сплеча. Кому выгодна версия о готовящемся покушении на Порошенко 4147 / 4473
  4. Канат над пропастью. Лучшие сериалы марта 3917 / 4261
  5. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 3528 / 7418
  6. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 2792 / 3892
  7. Жизнь Вселенной за 14 миллиардов лет ужалась в 10 минут 2782 / 4316
  8. Опубликован смертный список российских шпионов-перебежчиков 2062 / 4147
  9. Первая рабочая. Как 99 лет назад принимали конституцию УССР 1770 / 1828
  10. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 1653 / 10535
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 44 / 13710
  2. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 25 / 3892
  3. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 22 / 7418
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 19 / 10535
  5. РУБАНуть сплеча. Кому выгодна версия о готовящемся покушении на Порошенко 17 / 4473
  6. В Украину вернутся морозы 15 / 22512
  7. Опубликован смертный список российских шпионов-перебежчиков 15 / 4147
  8. Первая рабочая. Как 99 лет назад принимали конституцию УССР 13 / 1828
  9. Запорожскому школьнику написала королева Великобритании 12 / 1603
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.