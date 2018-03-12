Копилка украинской сборной на Паралимпиаде пополнилась еще двумя медалями

Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко пополнили копилку сборной Украины очередными наградами на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).
В лыжных гонках на 15 километров Шишкова завоевала "серебро" среди спортсменов с нарушением зрения, а Ляшенко выиграла "бронзу" среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Укринформ.
В первый день "белых" Игр Шишкова выиграла "серебро" в биатлонном спринте на 6 км, а Ляшенко в этой дисциплине стала бронзовым призером.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Паралимпиада-2018: итоги второго дня
В активе сборной Украины уже 9 наград - 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.
Напомним, копилку сборной Украины на XII Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея) пополнил Игорь Рептюх - третьей золотой наградой.