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Главная » Стиль жизни » Спорт » Копилка украинской сборной на Паралимпиаде пополнилась еще двумя медалями

Копилка украинской сборной на Паралимпиаде пополнилась еще двумя медалями

Копилка украинской сборной на Паралимпиаде пополнилась еще двумя медалями
Иллюстрация: CrypticImages

В активе украинской сборной теперь 9 наград

12.03.18 71
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Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко пополнили копилку сборной Украины очередными наградами на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).

В лыжных гонках на 15 километров Шишкова завоевала "серебро" среди спортсменов с нарушением зрения, а Ляшенко выиграла "бронзу" среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Укринформ.

В первый день "белых" Игр Шишкова выиграла "серебро" в биатлонном спринте на 6 км, а Ляшенко в этой дисциплине стала бронзовым призером.  

В активе сборной Украины уже 9 наград - 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.  

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.  

Напомним, копилку сборной Украины на XII Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея) пополнил Игорь Рептюх - третьей золотой наградой.

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