Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в России

Украинские спортсмены не поедут в Россию по политическим мотивам

Украинские биатлонисты не поедут на девятый этап Кубка мира, который будет проходить в Тюмени.

О таком решении сообщил министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

"Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал он.

Министр спорта также отметил, что государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, однако иногда необходимо делать исключения.

"Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил", - отметил министр.

Напомним, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону украинские спортсмены завоевали "серебро".