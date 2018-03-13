Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в России

Украинские биатлонисты не поедут на девятый этап Кубка мира, который будет проходить в Тюмени.
О таком решении сообщил министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook.
"Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал он.
Министр спорта также отметил, что государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, однако иногда необходимо делать исключения.
"Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил", - отметил министр.
Напомним, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону украинские спортсмены завоевали "серебро".