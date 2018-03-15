Оксана Бондарчук 28 лет назад родилась в Хмельницком. Родители от нее отказались еще в роддоме

Через три недели после травмы локтя и через один день после того, как упала и сошла с гонки, американка Оксана Мастерс, родом из Украины, выиграла золото на Паралимпийских играх.

Об этом сообщает forumdaily.com.

Мастерс, четырехкратная паралимпийcкая чемпионка, выиграла спринт по пересеченной местности в среду, 14 марта, в Пхенчхане. В гонке на расстояние 1,1 километра она опередила немку Андреа Эксау более чем на две секунды.

"Я не верила, что это произойдет, — сказала Мастерс после гонки. — Я знала, что не смогу упустить шанс в своей последней гонке".

Оксана Бондарчук 28 лет назад родилась в Хмельницком. Родители от нее отказались еще в роддоме. Рожденная в год Чернобыльской катастрофы, девочка имела физические недостатки – по шесть пальцев с перепонками на каждой ноге, и по пять, тоже с перепонками, на руках, но без больших пальцев.

Оксана стала известной уже под фамилией американской приемной матери – Мастерс. В 7 лет она уехала в США, где получила шанс стать успешной спортсменкой, констатирует издание.

Напомним, украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях в России.