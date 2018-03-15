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Главная » Стиль жизни » Спорт » Стала известна цена билетов на финал Лиги Чемпионов в Киеве
Стала известна цена билетов на финал Лиги Чемпионов в Киеве
НСК Олимпийский / Фото: xsport.ua

Стала известна цена билетов на финал Лиги Чемпионов в Киеве

На сайте УЕФА уже можно подать заявки на покупку билетов

15.03.18 195
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В четверг, 15 марта, на официальном сайте УЕФА заработал портал для покупки билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

Цены на билеты варьируются от 70 (за воротами, нижний и верхний уровни) до 450 евро (центральные трибуны).

Ожидается, что через сайт УЕФА можно будет купить около 5 тыс. билетов. Прием заявок закончится 22 марта. 

Организаторы предполагают, что спрос превысит предложение при продаже билетов. Поэтому будет проведена лотерея, которая и определит покупателя. Если человек откажется, право на покупку перейдет следующему претенденту. На одно имя можно оформить только две заявки.

Ранее в Киеве представили логотип и кубки Лиги Чемпионов 2018 года.

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