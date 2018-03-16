Украина завоевала шестое "золото" на Паралимпиаде

Биатлонист Виталий Лукьяненко оказался лучшим на дистанции в 15 км среди спортсменов с нарушением зрения

Биатлонист Виталий Лукьяненко принес шестую золотую медаль в копилку сборной Украины на Паралимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет в Facebook.

Спортсмен занял первое место на дистанции 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения. Серебряную награду в этой же дисциплине получил также украинец - Александр Казик.

"Золото и серебро!!! Лукьяненко Виталий с гайдом Марчишаком Иваном - золотые медали, Казик Александр с гайдом Кучерявым Сергеем - серебро! Мы были близки к украинскому пьедесталу: 2 четвертых места с одинаковым временем у Ковалевского Анатолия (гайд Мукшин Александр) и Уткина Юрия (гайд Перехода Руслан). Поздравляем победителей!", – говорится в сообщении.

Таким образом, на данным момент в копилке в сборной Украины сейчас 19 наград - 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Ранее украинская сирота Оксана Мастерс (Бондарчук), удочеренная американкой, стала чемпионкой Паралимпиады.