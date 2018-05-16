На реконструкцию НСК "Олимпийский" к финалу Лиги чемпионов ушло более 100 млн грн

Завершена реконструкция национального спортивного комплекса "Олимпийский" в рамках подготовки у финалу Лиги чемпионов УЕФА.
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов во время инспекции стадиона, пишут Українські Новини.
"Реконструкция и ремонт полностью завершены, мы полностью готовы к финалу Лиги чемпионов",- сказал он.
По его словам, на реконструкцию стадиона было потрачено 103 млн гривен из государственного бюджета. Были проведены ремонт крыши, укрепление опор и обновление осветительной системы.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крещатик перекрыт до конца мая
Напомним, в Киеве на Крещатике начали монтировать большую фан-зону к финалу Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая. Сама площадка будет работать с 24-го по 27 мая.