Мадридский "Атлетико" выиграл Лигу Европы

Во французском Лионе завершился финальный поединок Лиги Европы, в котором встречались французский "Марсель" и испанский "Атлетико" (Мадрид).
Футболисты "Атлетико" обыграли соперника со счетом 3:0 и в четвертый раз в своей истории стали обладателями трофея Лиги Европы, передает УНИАН.
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"Марсель" в третий раз участвовал в финале этого турнира и ни разу не победил. Героем финального матча стал форвард "Атлетико" Антуан Гризманн. На 21-й минуте он легко открыл счет.
На 49-й минуте тот же Гризманн забил похожий гол. На 89-й минуте Коке установил окончательный счет - 3:0.
Подопечные Диего Симеоне стали обладателями второго по значимости еврокубкового трофея.
Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая. В нем сыграют "Реал" и "Ливерпуль". В Киеве на Крещатике уже начали монтировать большую фан-зону к финалу ЛЧ.