УЕФА начал разбирательство в отношении финалистов Лиги Европы

Руководство УЕФА начало дисциплинарное разбирательство "Олимпик Марсель" и мадридского "Атлетико" по итогам финального матча Лиги Европы, сообщается на сайте организации.
Французский клуб обвиняется в нарушении пяти пунктов дисциплинарного регламента УЕФА: потасовки на трибуне, акты нанесения ущерба, использование пиротехники, бросание посторонних предметов, позднее начало игры.
Мадридцам вменяется нарушение двух пунктов дисциплинарного регламента: расистское поведение (баннер) и использование пиротехники.
Эти дела будут рассмотрены контрольно-этической и дисциплинарной инстанцией УЕФА 31 мая.
Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дело против римской "Ромы" относительно вывешенного флага так называемой "ДНР" на трибунах во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шахтера".