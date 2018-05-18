Фан или пропал. Что будет происходить в столице во время финала Лиги чемпионов и как киевлянам всё это пережить

Главная улица Киева похожа на строительную площадку, на этот раз причина уважительная: 26 мая на "Олимпийском" состоится финал Лиги чемпионов. Но уже сейчас столичные автомобилисты негодуют из-за пробок, а пассажиры часами ждут своего автобуса или троллейбуса

Вот уже несколько дней в соцсетях не утихают жаркие дискуссии вокруг перекрытия главной улицы Киева. Автомобилисты негодуют из-за пробок, пассажиры муниципального транспорта часами ждут своего автобуса или троллейбуса. Негодуют, несмотря на то, что эта история повторяется из года в год из-за любого масштабного мероприятия, ремонта дорог или просто непогоды — дождя или снега.

На этот раз причина уважительная. 26 мая в честном бою на стадионе "Олимпийский" сойдутся "Реал" (Мадрид) и "Ливерпуль". Для футбольных болельщиков это в принципе событие мирового масштаба, для Киева — прекрасный шанс улучшить туристический имидж, а для столичного бизнеса — возможность неплохо заработать. Для остальных жителей города это необходимость набраться терпения и пережить нашествие туристов и фанов. Особенно сложным в этом смысле станет день матча. Вздохнуть свободно можно будет только 30 мая, когда обещают открыть Крещатик и вернуть транспортные потоки в привычное русло.

Шева, Матерацци и ТНМК на Крещатике

Главная улица столицы сейчас похожа на строительную площадку: от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана независимости тут монтируют городок для "Фестиваля чемпионов". Выбранную локацию одобряют не все.

"Майдан независимости — это место трагических событий, и на нём не должны проводиться развлекательные мероприятия", — считает креативный директор Евровидения-2017 режиссёр Сергей Проскурня. По его мнению, Киев архитектурно не рассчитан на проведение масштабных мероприятий без ущерба для транспортной инфраструктуры.

Однако в городе всё же есть пешеходные участки, где регулярно проходят разные увеселительные мероприятия. К примеру, многострадальная Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного.

"Крещатик — это был выбор УЕФА с точки зрения размещения. "Фестиваль чемпионов" рассчитан на присутствие 20 тыс. человек одновременно. Контрактовая площадь их физически не сможет вместить. Мы предлагали УЕФА несколько локаций. Среди них и объединённая Михайловская и Софийская площади, и Контрактовая площадь. Это была долгая дискуссия, но в результате выбрали Крещатик", — рассказал главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА, Андрей Мирошниченко.

Вздохнуть свободно можно будет только 30 мая, когда обещают открыть Крещатик и вернуть транспортные потоки в привычное русло

В том, что улицу перекрыли загодя, тоже винят строгие правила УЕФА. Рабочий план обустройства разрабатывала британская компания — подрядчик УЕФА, у них свои требования. "Это наши могут работать по 24 часа в сутки. А европейцы привыкли работать по 8 часов", — смеётся Мирошниченко.

Активная деятельность начнётся с 24 мая. С утра прибудут трофеи, а в 11 часов стартуют футбольные состязания с участием бездомных, людей с инвалидностью и т. д.

25 мая здесь же пройдёт турнир между четырьмя командами: "Легенды "Реала", "Легенды "Ливерпуля", "Легенды Лиги чемпионов" и "Друзья Шевченко". Предусмотрено четыре матча, каждый из которых состоит из двух 15-минутных таймов. Играть будут футболисты, чьи имена известны даже очень далёким от этого спорта людям: Роберто Карлос, Луис Гарсия, Александр Шовковский, Сергей Ребров, Марко Матерацци и, конечно же, знаменитый Шева.

26 мая в 20:00 жизнь в футбольном городке затихнет, а всем желающим посмотреть трансляцию матча придётся перебраться на Контрактовую площадь. К слову, УЕФА впервые позволила организовать публичный просмотр матча.

Воскресенье, 27 мая, станет последним днём футбольного буйства. У кого хватит сил, тот сможет доразвлекаться на Крещатике. Вечером после выступления мэра фестиваль закроют.

Тех, кого не привлекает лишь футбол, развлечь смогут выступления музыкантов. На "Фестивале чемпионов" сыграют "Даха Браха", ТНМК, "Фонтализа" и многие другие.

За границами городка на Крещатике любители футбола смогут поучаствовать в фотоконкурсе, который продлится с 20 по 30 мая. На Майдане независимости, возле Оперного театра, Золотых ворот, памятника основателям Киева, на Андреевском спуске, площади Конституции, Михайловской площади и смотровой площадке возле площади Славы установлено восемь звёзд Лиги чемпионов. Для участия в конкурсе нужно сделать фото на всех восьми локациях и опубликовать их в соцсетях с хэштегом #UCLfinal. Победители получат от организаторов призы, среди которых 10 футбольных мячей с автографами участников турнира чемпионов.

Иллюстрация: ffu.ua

Привыкаем ходить пешком

Футбольный матч такого масштаба — беспрецедентное событие для Киева. Его нельзя сравнить даже с проведением Евро-2012, ведь тогда за кубок боролись сборные разных стран, мероприятия длились несколько дней, было несколько принимающих городов. Сейчас же другие правила, другие болельщики, другой ритм. Непосредственно в день матча, 26 мая, в город практически одновременно приедут 34 тыс. человек — по 17 тыс. фанов от обоих клубов. Большинство прибудет на самолётах в Борисполь, где уже готовы к такой нагрузке.

"Обслужить 20 тыс. болельщиков — это примерно 100 дополнительных рейсов. Этот день получится для аэропорта в два раза напряжённее, чем пиковый день прошлого года. Аэропорт в субботу, 26 мая, и в воскресенье, 27 мая, будет работать на пределе своих возможностей", — говорит менеджер по транспорту во время проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА Сергей Хижняк.

По его словам, для фанатов "Реала" будет работать терминал "Б", который открыли специально ради этого случая, а болельщиков "Ливерпуля" встретят в терминале "Д". Оттуда автобусами КП "Киевпастранс" (около 150 единиц) их развезут к митинг-пойнтам. Фанатов испанского клуба будут ждать у станции метро "Дворец "Украина", а болельщики британцев соберутся в парке Шевченко. Оттуда же они и будут заходить на стадион: первые — через Троицкую площадь, вторые — со стороны Эспланадной.

Но разводить фанатов — это головная боль организаторов. У киевлян голова будет болеть по другому поводу: как спланировать свои маршруты выходного дня. Ответ один: в субботу по центру города лучше передвигаться на своих двоих. К перекрытому Крещатику добавится "транспортный периметр" вокруг стадиона — условный треугольник между улицами Большая Васильковская, Евгения Коновальца и бульваром Леси Украинки, где будет разрешено только пешее передвижение.

В день финала по центру города лучше передвигаться на своих двоих

"Жители домов внутри транспортного периметра проехать смогут на основании паспорта и прописки. Если такого документа нет, заехать в транспортный периметр будет невозможно", — отметил Сергей Хижняк и посоветовал автомобилистам уже начиная с вечера пятницы 25 мая не парковаться с нарушением правил в границах "транспортного периметра. В противном случае полиция может эвакуировать авто или переместить его в другое место.

Зато владельцы билетов, а также аккредитованные лица (журналисты и волонтёры) получают приятный сюрприз — комби-тикет (comby-ticket). По билетам на оба матча — женский финал 24 мая и мужской — 26 мая можно будет бесплатно ездить в муниципальном транспорте на протяжении 36 часов, начиная со дня матча и до 12 часов следующего дня.

"Показав билет на матч, можно будет проехать в метрополитене, в автобусах, трамваях, троллейбусах и на фуникулёре. УЕФА платит за это городу 100 тыс. евро", — объяснил Сергей Хижняк. Кроме того, он предупредил, что в день матча над Киевом будет летать вертолёт УЕФА и снимать действо с высоты птичьего полёта.

Стоит отметить, что финал женской Лиги чемпионов такого ажиотажа не вызывает: на матч до сих пор продаются билеты, и их стоимость в сотни раз ниже, чем на мужской.