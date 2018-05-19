Теннисистка Свитолина вышла в финал турнира в Риме

В Риме завершился первый полуфинальный матч теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia, в котором украинка Элина Свитолина обыграла эстонку Анетт Контавейт.
Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.
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Матч продолжался более часа и прошел с заметным доминированием украинки. В обеих партиях нашей спортсменке хватило одного "лишнего" брейка для победы.
В решающем матче Свитолина 20 мая встретится с победительницей второго полуфинала, в котором Мария Шарапова из России сыграет против румынки Симоны Халеп.
В мужских полуфиналах также сегодня поспорят Рафаэль Надаль (Испания) - Новак Джокович (Сербия) и Марин Чилич (Хорватия) - Александр Зверев (Германия).