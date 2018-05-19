Чемпион мира по боксу среди профессионалов в легком весе Василий Ломаченко после победы над Хорхе Линаресом купил себе Mercedes G-63 Brabus.
Об этом сообщается на Facebook-странице Luckypunch.net.
Согласно сайту генерального представительства Mercedes-Benz в Украине, стоимость автомобиля стартует от 3,7 миллионов гривен.
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Напомним, в ночь на воскресенье, 13 мая, бой между Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом закончился победой украинца. Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг).