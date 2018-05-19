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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Динамо" обыграло "Шахтер" в заключительном туре чемпионата Украины

"Динамо" обыграло "Шахтер" в заключительном туре чемпионата Украины

"Динамо" обыграло "Шахтер" в заключительном туре чемпионата Украины
moldova.sports.md

Счет игры – 2:1

19.05.18 31
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Футболисты киевского "Динамо" в заключительном, 32-м туре Украинской Премьер-лиги обыграли донецкий "Шахтер"  со счетом 2:1. 

Голы: Беньямин Вербич (16) - у киевлян;

Марлос (23, с пенальти) - у донетчан. 

Еще один мяч на 55-й минуте в свои ворота отправил защитник "горняков" Давид Хочолава, сообщает Укринформ

Результаты других поединков: 

Каменская "Сталь" проиграла в гостях львовским "Карпатам" и, заняв 12-е место, покидает высший дивизион украинского футбола. Результат встречи - 0:3. Мячи у львовян забили Орест Лебеденко (37-я минута), Сергей Мякушко (61) и Марьян Швед (78). 

"Александрия" - "Олимпик" (Донецк) - 2:0.

Гол: Василий Грицук (55), Тимур Стецкив (80). 

"Черноморец" (Одесса) - "Зирка" (Кропивницкий) - 1:0.

Максим Третьяков (57). 

"Сталь" будет выступать в Первой лиге, а "Зирка" и "Черноморец" сыграют переходные матчи соответственно с черниговской "Десной" (третья команда Первой лиги) и ФК "Полтава" (2). Эти встречи пройдут 23 и 27 мая. 

Чемпионом Первой лиги стал сегодня киевский "Арсенал", который напрямую получил право выступать в Премьер-лиге. 

В воскресенье, 20 мая пройдут заключительные матчи сезона-2017/2018 в УПЛ. Будут играть команды первой шестерки - ровенский "Верес" и ФК "Мариуполь" (начало в 17.00, будет транслировать телеканал "Канал 24"), полтавская "Ворскла" и луганская "Заря" (17.00, "Футбол 1"). 

Турнирное положение: 

первая шестерка - "Шахтер" - 75 очков (после 32-х игр), "Динамо" - 73 (32), "Ворскла" - 46 (31), "Заря" - 43 (31), "Мариуполь" - 38 ( 31), "Верес" - 34 (31); 

вторая шестерка - "Александрия" - 45 (32), "Карпаты" - 37 (32), "Олимпик" - 36 (32), "Зирка" - 31 (32), "Черноморец" - 29 (32), "Сталь "- 26 (32).

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