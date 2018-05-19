"Динамо" обыграло "Шахтер" в заключительном туре чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" в заключительном, 32-м туре Украинской Премьер-лиги обыграли донецкий "Шахтер" со счетом 2:1.

Голы: Беньямин Вербич (16) - у киевлян;

Марлос (23, с пенальти) - у донетчан.

Еще один мяч на 55-й минуте в свои ворота отправил защитник "горняков" Давид Хочолава, сообщает Укринформ.

Результаты других поединков:

Каменская "Сталь" проиграла в гостях львовским "Карпатам" и, заняв 12-е место, покидает высший дивизион украинского футбола. Результат встречи - 0:3. Мячи у львовян забили Орест Лебеденко (37-я минута), Сергей Мякушко (61) и Марьян Швед (78).

"Александрия" - "Олимпик" (Донецк) - 2:0.

Гол: Василий Грицук (55), Тимур Стецкив (80).

"Черноморец" (Одесса) - "Зирка" (Кропивницкий) - 1:0.

Максим Третьяков (57).

"Сталь" будет выступать в Первой лиге, а "Зирка" и "Черноморец" сыграют переходные матчи соответственно с черниговской "Десной" (третья команда Первой лиги) и ФК "Полтава" (2). Эти встречи пройдут 23 и 27 мая.

Чемпионом Первой лиги стал сегодня киевский "Арсенал", который напрямую получил право выступать в Премьер-лиге.

В воскресенье, 20 мая пройдут заключительные матчи сезона-2017/2018 в УПЛ. Будут играть команды первой шестерки - ровенский "Верес" и ФК "Мариуполь" (начало в 17.00, будет транслировать телеканал "Канал 24"), полтавская "Ворскла" и луганская "Заря" (17.00, "Футбол 1").

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 75 очков (после 32-х игр), "Динамо" - 73 (32), "Ворскла" - 46 (31), "Заря" - 43 (31), "Мариуполь" - 38 ( 31), "Верес" - 34 (31);

вторая шестерка - "Александрия" - 45 (32), "Карпаты" - 37 (32), "Олимпик" - 36 (32), "Зирка" - 31 (32), "Черноморец" - 29 (32), "Сталь "- 26 (32).