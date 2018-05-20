Начато служебное расследование, в рамках которого будет проверена правомерность действий сотрудников полиции во время столкновений на заключительном туре первой лиги между командами Черкасский Днепр и Сумы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Полицейские заявляют, что в результате потасовки на матче телесные повреждения получили 17 правоохранителей и зритель, который пытался успокоить болельщиков. В результате потасовки были задержаны 26 человек, которых уже отпустили.

"На неоднократные замечания администрации стадиона, стюардов, и зрителей молодые не реагировали, зато продолжали жечь файеры, бросать их на газон и во время матча вышли на футбольное поле. На замечание полицейских, которые пытались их успокоить, молодые отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу", – сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Украины в Черкасской области.

В числе задержанных на матче в Черкассах оказался ветеран АТО Олег Толмачов, который отказался пожать руку президенту Петру Порошенко во время национального отбора Игр непокоренных. Об этом Толмачов сообщил на своей странице в Facebook.

В полиции подтвердили, что задержанных опросили и отпустили.

Напомним, в Черкассах во время футбольного матча Черкасский Днепр–Сумы завязалась массовая драка. Игру остановили из-за беспорядков на 54-й минуте.

По факту правонарушения было открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.