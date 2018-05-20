Свитолина с блеском выиграла супертурнир в Риме

Украинка Элина Свитолина второй год подряд побеждает в финале турнира серии WTA Premier 5 в Риме с призовым фондом 2,7 миллиона долларов.

Лучшая теннисистка Украины за 68 минут разгромила румынку Симону Халеп (6:0, 6:4), установив национальный рекорд, сообщает Обозреватель.

На счету Свитолиной уже 12 одиночных титулов. Это позволило ей побить достижение легендарного Андрея Медведева среди украинских теннисистов по количеству трофеев в одиночном разряде.

За игру Элина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Халеп два эйса и две двойные. Брейк-пойнтов у румынской теннисистки не было.

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Ранее Фокус сообщал, что Элина Свитолина покинула соревнования в Мадриде, несмотря на статус одной из фавориток турнира. Теннисистка проиграла Карле Суарес Наварро.