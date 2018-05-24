Ломаченко отказался от одного из своих чемпионских поясов

Украинский боксер Василий Ломаченко, чемпиона мира по версии WBA в легком весе отказался от чемпионского пояса WBO во втором полулегком весе.
Об этом сообщает издание Вoxingscene.
Украинец заявил, что продолжил выступления в легком весе.
В первом же бою в легком весе Ломаченко завоевал титул WBA, нокаутировав Хорхе Линареса в десятом раунде.
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В то же время, он выиграл титул WBO во втором полулегком весе в июне 2016 года, преодолев Романа Мартинеса.
Напомним, следующий бой в легком весе Ломаченко может провести 25 августа. Одним из возможных соперников на этот бой является чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэй Белтран.