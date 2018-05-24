В Украину прибыли около тысячи болельщиков и представителей УЕФА на финал Лиги чемпионов

В Украину на финал Лиги чемпионов прибыли около тысячи болельщиков и представителей УЕФА.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга.

"На данную минуту прибыли около тысячи человек: и болельщики, и команды, и официальные представители УЕФА", - отметил он.

Кроме того, Яровой отметил, что массовое прибытие болельщиков ожидается завтра, 25 мая 2018 года, во второй половине дня.

Напомним, финал Лиги Чемпионов пройдет с 24-го по 26 мая. Киев ожидает более 50 тысяч болельщиков.

Также на постаменте посреди Софийской площади установили серебристый кубок к финалу Лиги чемпионов.