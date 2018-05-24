Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов состоится с участием испанского "Реала" и английского "Ливерпуля". Букмекеры ставят на испанцев.

По мнению букмекеров, у действующего обладателя трофея "Реала" больше шансов на победу, сообщает Укринформ.

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу мадридцев с коэффициентом 2,25. Вероятность успеха мерсисайдцев оценивается в 3,20. Ничейный результат в этой встрече имеет коэффициент 3,75.

Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на победу "Реала" с коэффициентом 2,20, на ничью - 3,75, а на успех "Ливерпуля" - 3,00.

Как можно заметить, мало кто верит в ничью. Но разрыв в рейтинге команд не так уж велик, противостояние обещает быть интересным.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов среди мужчин состоится 26 мая в 21:45 на НСК "Олимпийский". В нем за кубок будут бороться ФК "Ливерпуль" и ФК "Реал Мадрид".

В финале Лиги чемпионов среди женщин, который пройдет 24 мая в 19:00 на стадионе им. Валерия Лобановского, встретятся ФК "Вольсбург" и ФК "Лион".