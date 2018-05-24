Назван город проведения финала Лиги чемпионов-2020

В Киеве завершилось заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором были названы города, которые примут финалы европейских клубных турниров в сезоне-2019/20.

Решающий матч Лиги чемпионов-2020 состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка, передает Збiрна.

Стадион был построен как главная арена XXIX Олимпийских игр на проведение которых претендовал Стамбул. Строительство началось в 1999 году и было завершено в 2002 году для предполагаемого проведения Олимпиады-2008. Но заявка Турции на проведение Игр была неудачной. Строительство стадиона обошлось в 140 млн долларов. Вмещает он 80 500 зрителей.

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Финал Лиги Европы 2020 года состоится на стадионе Энерга в польском Гданьске. На арене Энерга, которая вмещает 41 тысячу зрителей, проводит домашние матчи польская Лехия. В 2012 году здесь проходили матчи чемпионата Европы, который принимали Польша и Украина.

Матч за Суперкубок 2020 года достался арене Драгау в Порту. Это ссоружение вмещает 52 тысячи зрителей, на нем проходили матчи европейского первенства 2004 года.

На заседании в Киеве также было принято решение о проведении финала женской Лиги чемпионов в Вене на стадионе имени Франца Хорра.

Напомним, сегодня в Киеве пройдет женский финал Лиги чемпионов.