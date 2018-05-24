В Киеве на Крещатике и Контрактовой площади открыли фан-зону финала Лиги чемпионов.
Фан-зона на Крещатике протянулась от Бессарабской площади до Майдана Незалежности.
Территория полностью ограждена заборами и рекламными щитами. На входах дежурят сотрудники полиции, передает LIGA.net.
Фото: news.liga.net
На территории фан-зоны установлены зоны для фото, палатки с едой, игровые комнаты с PlayStation, сцена, мини-поле для футбола и прочее.
Фото: news.liga.net
В отдельном павильоне установлен кубок Лиги чемпионов - с ним могут сделать фото все желающие.
Кроме того, сегодня в киевскую фан-зону приехал защитник итальянского Милана Кафу.
Напомним, сегодня в Киеве пройдет женский финал Лиги чемпионов.