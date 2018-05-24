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Главная » Стиль жизни » Спорт » Фото В Киеве открыли фан-зону финала ЛЧ
Финал Лиги чемпионов в Киеве

Фото В Киеве открыли фан-зону финала ЛЧ

<span class="label red">Фото</span> В Киеве открыли фан-зону финала ЛЧ
Фото: news.liga.net

В фан-зону приехал защитник итальянского Милана Кафу

24.05.18 639
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В Киеве на Крещатике и Контрактовой площади открыли фан-зону финала Лиги чемпионов.

Фан-зона на Крещатике протянулась от Бессарабской площади до Майдана Незалежности.

Территория полностью ограждена заборами и рекламными щитами. На входах дежурят сотрудники полиции, передает LIGA.net.

Фото: news.liga.net

На территории фан-зоны установлены зоны для фото, палатки с едой, игровые комнаты с PlayStation, сцена, мини-поле для футбола и прочее.

Фото: news.liga.net

В отдельном павильоне установлен кубок Лиги чемпионов - с ним могут сделать фото все желающие.

Кроме того, сегодня в киевскую фан-зону приехал защитник итальянского Милана Кафу.

Напомним, сегодня в Киеве пройдет женский финал Лиги чемпионов.

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