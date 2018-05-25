Самолет с футболистами мадридского "Реала" прибыл в аэропорт "Борисполь". Команда прилетела в Киев на финал Лиги чемпионов, в котором испанцы сыграют с английским "Ливерпулем".



В аэропорту игроков встречали украинские пограничники, сообщают они на своей странице в Facebook.

Отмечается, что борт Airbus A340-642 с футболистами приземлился в аэропорту "Борисполь" в 20:47.





Испанские болельщики "Реала" еще за несколько часов до прилета команды собрались возле отеля, в котором поселятся игроки.

Напомним, 26 мая на стадионе НСК "Олимпийский" пройдет футбольный турнир испанского "Реала" и английского "Ливерпуля". По разным оценкам ожидается прибытие от 30 до 100 тысяч гостей. Охранять порядок будут более 10 тыс. правоохранителей. В их числе 6 тыс. полицейских, 3 тыс. нацгвардейцев, тысяча пограничников и даже полицейские из Великобритании.