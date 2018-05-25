Правоохранители рассказали, кого задержали по подозрению в нападении на болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль".

Ими оказались студенты одного из высших учебных заведений Киева, сообщает начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Двое были задержаны, доставлены в районное управление, это граждане Украины 1997 года рождения, студенты одного из вузов Киева", – уточнил он.

Также Крищенко добавил, что от дачи показаний задержанные отказались.

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Напомним, в Киеве вечером 24 мая произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали на финал Лиги Чемпионов.

Инцидент произошел в столичном ресторане Rooster возле НСК "Олимпийский".

Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков "Ливерпуля", находившихся в заведении. Они бросали в английских фанатов столы и стулья.