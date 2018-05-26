Украинские пограничники встретили и оформили почти 10 тысяч человек, приехавших на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киев.



При этом только за последние сутки было оформлено 7 тысяч человек, сообщили в Госпогранслужбе в субботу, 26 мая.

Основной поток людей приходится на столичные аэропорты. Однако нередко фанаты добирались в Киев через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами ЕС.

Фото: Пресс-служба Госпогранслужбы Украины

"Сегодня пограничники уже начали встречать основной поток чартеров с болельщиками, также к обеду ожидается массовое их прибытия автобусами, преимущественно через западный участок границы", - отмечает пресс-служба.

Фото: Пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Пограничный контроль болельщиков финального матча осуществляется на приоритетной основе.



Кроме того, пограничники отказали во въезде в страну четверым гражданам РФ, которые оказались ультрас футбольного клуба "Торпедо" (г.Владимир, РФ).





Отмечается, четверо россиян в возрасте от 21 до 28 лет пытались попасть в Украину на автомобиле "Форд" через пункт пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская обл., на границе с Беларусью).

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"Исходя из оценки и анализа рисков, в отношении данных граждан провели меры по дополнительной проверке. Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского ФК "Торпедо" (г.Владимир)", – отмечено в сообщении.



Кроме того, у них была найдена символика с агрессивными элементами изображения фанатов – ультрас ФК.

Ранее Фокус писал, что 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч Лиги Чемпионов 2017/18. За звание лучшего футбольного клуба Европы 2017/18 сразятся "Реал" и "Ливерпуль".