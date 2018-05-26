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Главная » Стиль жизни » Спорт » Фото Российские футбольные ультрас не смогли прорваться в Украину
Финал Лиги чемпионов в Киеве

Фото Российские футбольные ультрас не смогли прорваться в Украину

<span class="label red">Фото</span> Российские футбольные ультрас не смогли прорваться в Украину
Фото: Пресс-служба ГПСУ

Наши пограничник сработали на "отлично"

26.05.18 195
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В Черниговской области на границе с Беларусью украинские пограничники отказали во въезде в страну четырем гражданам России. Молодые люди ехали в Киев. При этом они не смогли подтвердить цели пребывания, сообщает Госпогранслужба. 

Как оказалось, визитеры являются ультрас российского ФК "Торпедо". У них нашли агрессивную символику фанатов-ультрас футбольного клуба.

Фото: dpsu.gov.ua

"Россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на автомобиле "Форд". Исходя из оценки и анализа рисков в отношении данных граждан провели мероприятия по дополнительной проверке. Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского ФК "Торпедо" (город Владимир)", - сообщает Госпогранслужба. 

Напомним, в Киев на финал ЛЧ прибыли 10 тысяч фанатов.

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