В Черниговской области на границе с Беларусью украинские пограничники отказали во въезде в страну четырем гражданам России. Молодые люди ехали в Киев. При этом они не смогли подтвердить цели пребывания, сообщает Госпогранслужба.
Как оказалось, визитеры являются ультрас российского ФК "Торпедо". У них нашли агрессивную символику фанатов-ультрас футбольного клуба.
Фото: dpsu.gov.ua
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"Россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на автомобиле "Форд". Исходя из оценки и анализа рисков в отношении данных граждан провели мероприятия по дополнительной проверке. Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского ФК "Торпедо" (город Владимир)", - сообщает Госпогранслужба.
Напомним, в Киев на финал ЛЧ прибыли 10 тысяч фанатов.