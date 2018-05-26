Мишеля Платини оправдали

Экс-главу Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини полностью оправдали по делу о коррупции.

Швейцарская прокуратура сняла с него обвинения в связи с недостаточным количеством доказательств.

Об этом сообщает ТСН-Проспорт со ссылкой на французский Le Monde.

"Надеюсь, у ФИФА найдется совесть проявить порядочность и снять с меня дисквалификацию. В противном случае мои советники будут принимать необходимые меры для снятия отстранения", - заявил Платини.

Напомним, 24 сентября прокуратура Швейцарии открыла уголовное производство в отношении президента ФИФА Йозефа Блаттера по двум статьям: преступная халатность и хищение. Сообщалось, что Блаттер подозревается в осуществлении незаконного платежа главе УЕФА Мишелю Платини в размере 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА, который якобы был сделан за выполнение работ в период с 1999 по 2002 год и проведен в феврале 2011 года.

Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет. Позднее оба чиновника заявили, что оспорят это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В сентябре 2016 года Платини официально покинул пост президента УЕФА, новым руководителем организации стал Александер Чеферин.