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Мишеля Платини оправдали

Мишеля Платини оправдали
Мишель Платини / Фото: flickr.com/Blog Gallery

Бывшего президента УЕФА обвиняли в коррупции

26.05.18 51
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Экс-главу Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини полностью оправдали по делу о коррупции. 

Швейцарская прокуратура сняла с него обвинения в связи с недостаточным количеством доказательств. 

Об этом сообщает ТСН-Проспорт со ссылкой на французский Le Monde. 

"Надеюсь, у ФИФА найдется совесть проявить порядочность и снять с меня дисквалификацию. В противном случае мои советники будут принимать необходимые меры для снятия отстранения", - заявил Платини. 

Напомним, 24 сентября прокуратура Швейцарии открыла уголовное производство в отношении президента ФИФА Йозефа Блаттера по двум статьям: преступная халатность и хищение. Сообщалось, что Блаттер подозревается в осуществлении незаконного платежа главе УЕФА Мишелю Платини в размере 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА, который якобы был сделан за выполнение работ в период с 1999 по 2002 год и проведен в феврале 2011 года. 

Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет. Позднее оба чиновника заявили, что оспорят это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). 

В сентябре 2016 года Платини официально покинул пост президента УЕФА, новым руководителем организации стал Александер Чеферин

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