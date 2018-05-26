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Главная » Стиль жизни » Спорт » Где смотреть матч Реал - Ливерпуль
Где смотреть матч Реал - Ливерпуль
Фото: Getty Images
Финал Лиги чемпионов в Киеве

Где смотреть матч Реал - Ливерпуль

Трансляцию будут вести два украинских телеканала

26.05.18 70
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Сегодня, 26 мая, в Киеве состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18, в котором встретятся испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль". 

Матч покажут сразу два канала украинского ТВ. 

На телеканале Украина трансляция матча начнется в 21.30 и продлится до полуночи. 

На специализированном кабельном телеканале Футбол 1 трансляцию будет предварять аналитическая программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты в студии рассмотрят шансы команд за несколько минут до начала игры. 

По завершении трансляции эксперты подведут итоги матча. Телемарафон продлится с 21.00 до 01.00. 

Публичный просмотр матча будет возможен в фан-зоне Лиги чемпионов на Контрактовой площади. 

Матч "Реал" - "Ливерпуль" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 21.45. 

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