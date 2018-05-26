Где смотреть матч Реал - Ливерпуль

Трансляцию будут вести два украинских телеканала

Сегодня, 26 мая, в Киеве состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18, в котором встретятся испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль".

Матч покажут сразу два канала украинского ТВ.

На телеканале Украина трансляция матча начнется в 21.30 и продлится до полуночи.

На специализированном кабельном телеканале Футбол 1 трансляцию будет предварять аналитическая программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты в студии рассмотрят шансы команд за несколько минут до начала игры.

По завершении трансляции эксперты подведут итоги матча. Телемарафон продлится с 21.00 до 01.00.

Публичный просмотр матча будет возможен в фан-зоне Лиги чемпионов на Контрактовой площади.

Матч "Реал" - "Ливерпуль" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 21.45.