Сегодня впервые в Украине проходит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА.
На главном стадионе столицы - НСК "Олимпийский" - встречаются мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".
В Киев, по разным подсчетам, приехали на матч до 50 тысяч зарубежных болельщиков.
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За исключением нескольких инцидентов, как, например, нападение на нескольких английских болельщиков, атмосфера в центре столицы максимально дружеская.
О том, что сегодня происходит в украинской столице – в фоторепортаже от УНИАН.
А еще - видео от ТСН