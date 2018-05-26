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Главная » Стиль жизни » Спорт » Фото, видео Что происходит в Киеве в день финала Лиги чемпионов
<span class="label red">Фото, видео</span> Что происходит в Киеве в день финала Лиги чемпионов
Фото: Getty Images
Финал Лиги чемпионов в Киеве

Фото, видео Что происходит в Киеве в день финала Лиги чемпионов

Спортивный праздник глазами фотографа

26.05.18 25
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Сегодня впервые в Украине проходит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА.  

На главном стадионе столицы - НСК "Олимпийский" - встречаются мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".  

В Киев, по разным подсчетам, приехали на матч до 50 тысяч зарубежных болельщиков.  

За исключением нескольких инцидентов, как, например, нападение на нескольких английских болельщиков, атмосфера в центре столицы максимально дружеская. 

О том, что сегодня происходит в украинской столице – в фоторепортаже от УНИАН.

 

А еще - видео от ТСН

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