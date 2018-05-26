В Киеве проходит финальный матч Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем". Матч стартовал на НСК "Олимпийский" в 21:45.

На стадионе аншлаг – свободных мест нет.

Как и обещали организаторы, на церемонии открытия пела британская исполнительница Дуа Липа.

Кубок Лиги чемпионов на стадион вынес Андрей Шевченко - посол Лиги чемпионов в Украине.

Общая атмосфера - спокойная. Фанаты вместе выпивали и пели перед матчем. Сейчас они по разным секторам стадиона. За порядком следят стюарды, сидящие по периметру, сообщает корреспондент "Фокус".

Телетрансляцию смотрят около 200 млн зрителей.

Работают 50 видеокамер, включая так называемую спайдер-кем. Эта технология использовалась на Евро 2012.

Во время гимна ЛЧ фаны Ливерпуля зажгли файер. Только один. Охрана НСК все быстро нейтрализовала.

А вот этот фотофакт – из области не очень веселых украинских реалий подготовки к мероприятию.

Ну что ж – маємо те, що маємо…