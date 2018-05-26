Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Спорт » Фото, видео Как в Киеве финал Лиги чемпионов открывали (обновляется)
Финал Лиги чемпионов в Киеве

Фото, видео Как в Киеве финал Лиги чемпионов открывали (обновляется)

<span class="label red">Фото, видео</span> Как в Киеве финал Лиги чемпионов открывали (обновляется)
Открытие финала Лиги чемпионов в Киеве / Фото: Фокус

Экспресс-репортаж с места событий

26.05.18 97
000

В Киеве проходит финальный матч Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем". Матч стартовал на НСК "Олимпийский" в 21:45. 

На стадионе аншлаг – свободных мест нет. 

Как и обещали организаторы, на церемонии открытия пела британская исполнительница Дуа Липа. 

Кубок Лиги чемпионов на стадион вынес Андрей Шевченко - посол Лиги чемпионов в Украине. 

Общая атмосфера - спокойная. Фанаты вместе выпивали и пели перед матчем. Сейчас они по разным секторам стадиона. За порядком следят стюарды, сидящие по периметру, сообщает корреспондент "Фокус". 

Телетрансляцию смотрят около 200 млн зрителей. 

Работают 50 видеокамер, включая так называемую спайдер-кем. Эта технология использовалась на Евро 2012. 

Во время гимна ЛЧ фаны Ливерпуля зажгли файер. Только один. Охрана НСК все быстро нейтрализовала. 

А вот этот фотофакт – из области не очень веселых украинских реалий подготовки к мероприятию. 

Ну что ж – маємо те, що маємо…

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Ливерпуль и Реал выставили сильнейшие составы на финальный матч Лиги чемпионовЧто происходит в Киеве в день финала Лиги чемпионовГде смотреть матч Реал - Ливерпуль
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 28636
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8813
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 1651
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8316
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 14461
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 16135
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 10404
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 12011
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 9124
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4268
  1. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 4014 / 16135
  2. Крепкая четверка. Почему за год до выборов у Петра Порошенко нет достойного конкурента 3576 / 3791
  3. РФ тайно переселила в Крым миллион россиян, - Джемилев 3045 / 3607
  4. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 2700 / 3093
  5. Шпионский хвост. Что означают арест и приговор Павла Шаройко 2360 / 2621
  6. Снимите это немедленно. 5 летних вещей, которые нужно выбросить из гардероба 2348 / 2984
  7. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 2250 / 2291
  8. Имитируя общественность. Как "Киевпастранс" и метрополитен сами с собой обсудили повышение тарифов 1581 / 1788
  9. Праздничные дивиденды. Что проведение финала Лиги чемпионов даст Украине и Киеву 1576 / 1676
  10. Цена газа для украинцев может вырасти на 60-70% 1389 / 2435
  1. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 36 / 3093
  2. Крепкая четверка. Почему за год до выборов у Петра Порошенко нет достойного конкурента 25 / 3791
  3. РФ тайно переселила в Крым миллион россиян, - Джемилев 22 / 3607
  4. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 14 / 2291
  5. Шпионский хвост. Что означают арест и приговор Павла Шаройко 14 / 2621
  6. Имитируя общественность. Как "Киевпастранс" и метрополитен сами с собой обсудили повышение тарифов 8 / 1788
  7. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 28636
  8. В России еще один украинский политзаключенный объявил голодовку 7 / 392
  9. Цена газа для украинцев может вырасти на 60-70% 5 / 2435
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.