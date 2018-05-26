Лига чемпионов в Киеве: полиция ожидает все самое горячее ночью

На период проведения в Киеве финала Лиги чемпионов по футболу за порядком и безопасностью в столице следят около 10 тыс. полицейских. Они работают во всех фан-зонах и вблизи стадиона. Помогают им в этом 150 камер видеонаблюдения.



В район НСК "Олимпийский" с самого утра пропускали только машины местных жителей и автомобили специальных служб. Вблизи отеля, где проживает команда "Ливерпуль", появилось "всевидящее око" - так полицейские называют свой микроавтобус, в котором смонтировано несколько видеокамер и мониторов, сообщает ТСН.

Система распознает лица, а компьютер сверяет их с базой данных УЕФА – таким способом копы ищут агрессивных ультрас.

"Их немного, ведут себя спокойно, но в любой момент, как мы видели вчера вечером, настроение болельщиков может внезапно меняться. И в радости может сломать зонт или вырвать вазон", - объясняет руководитель управления связи и телекоммуникаций полиции Киева Сергей Магдий.

Сотрудники мониторингового зала внимательно вглядываются в свои мониторы, они отслеживают ситуацию в центре столицы в режиме онлайн.

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"В центре города у нас отсутствуют мертвые зоны, как таковые. Праздничная атмосфера", - говорит директор наблюдательного центра Николай Пихтин.

С помощью камер полицейским уже удалось раскрыть несколько правонарушений – кражи и мелкое хулиганство.

В штабе настроены серьезнее – там работают сотрудники спецслужб, полицейские и представители УЕФА, ситуацию не только тщательно мониторят, но и просчитывают ее развитие вперед. На глазах у журналистов эксперты замечают на мониторах кражу флагов. Пока в штабе продолжают отслеживать группу нарушителей, к ним уже мчится наряд патрульных. Полицейские признаются, что если бы все преступления были такими – было бы очень неплохо.

Все самое горячее ожидают вечером и ночью.

Уже в воскресенье, по мнению правоохранителей, работать будет значительно легче.