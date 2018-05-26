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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
<span class="label red">Видео</span> "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
Фото: Getty Images
Финал Лиги чемпионов в Киеве

Видео "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Испанцы выиграли у англичан со счетом 3:1

26.05.18 115
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Мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, победив английский «Ливерпуль» в финале главного клубного соревнования Европы. 

Матч, который состоялся на стадионе «Олимпийский» в Киеве, завершился со счетом 3: 1 в пользу «Реала». 

Первым счет в игре открыл «Реал», когда мяч просто закатился в сетку ворот «Ливерпуля». Однако через несколько минут «Ливерпуль» сравнял счет благодаря голу Мане, пишет "Громадське". 

Второй гол за «Реал» забил Гарет Бэйл, который вышел на замену Иско. Он забил мяч ударом в падении через себя, при этом Бэйл впервые в игре коснулся мяча. 

Бэйл забил и третий гол за мадридский клуб. Вратарь англичан Кариус не смог удержать мяч, который летел ему в руки. 

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На последних минутах матча на футбольное поле выбежал чрезмерно активный болельщик. Охранники вынесли его с поля буквально на руках.

А вот так прошло награждение футболистов мадридского "Реала", одержавших победу над английским "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов, проходившем в Киеве.

Для испанского клуба эта победа стала уже третьей подряд - в решающих матчах 2016-го и 2017 «Реал» победил мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». 

«Реал Мадрид» стал рекордсменом Лиги чемпионов, ведь до сих пор ни один клуб не получал кубок трижды подряд. 

Зато «Ливерпуль» не играл в финале Лиги чемпионов с 2007 года, когда проиграл со счетом 2: 1 итальянскому «Милану». Последний раз ливерпульцы побеждали в главном клубном соревновании Европы в 2005 году. 

На финал Лиги чемпионов в Киев приехали 18000 болельщиков, а в столице за порядком следили 10 000 правоохранителей. 

По данным УЕФА, по состоянию на сентябрь 2017 мадридский «Реал» - самый популярный клуб Европы. Его поддерживает более 7,3 млн фанатов. «Ливерпуль» в топ-10 популярных клубов на 8-м месте, у британцев болеет чуть более 4 миллионов футбольных фанатов.

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