Травма Салаха может обойтись капитану "Реала" в €1 млрд

Против футболиста подали иск в суд

Против защитника и капитана "Реала" Серхио Рамоса подали иск на €1 млрд.

Согласно заявлению египетского адвоката, который подал иск, Рамос намеренно нанес травму нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху в финальном матче Лиги чемпионов. Если суд окажется на его стороне, то вырученные средства будут направлены на благотворительность, пишет Спорт-Экспресс.

Кроме того, юрист направил жалобу в Международную федерацию футбола.

Напомним, 26 мая мадридский "Реал" в третий раз подряд победил в Лиге чемпионов УЕФА. В финале испанцы обошли английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. Во второй половине первого тайма Салах получил травму плеча в единоборстве с Рамосом.