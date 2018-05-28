Травма Салаха может обойтись капитану "Реала" в €1 млрд

Против защитника и капитана "Реала" Серхио Рамоса подали иск на €1 млрд.
Согласно заявлению египетского адвоката, который подал иск, Рамос намеренно нанес травму нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху в финальном матче Лиги чемпионов. Если суд окажется на его стороне, то вырученные средства будут направлены на благотворительность, пишет Спорт-Экспресс.
Кроме того, юрист направил жалобу в Международную федерацию футбола.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулаки, кирпичи и газ: ночью в центре Киева произошла драка с участием фанатов "Ливерпуля"
Напомним, 26 мая мадридский "Реал" в третий раз подряд победил в Лиге чемпионов УЕФА. В финале испанцы обошли английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. Во второй половине первого тайма Салах получил травму плеча в единоборстве с Рамосом.